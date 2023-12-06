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مصادر: مصر تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة

كتب:

شريف سليمان
05:35 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الوضع فيث قطاع غزة

الوضع فيث قطاع غزة

أفادت مصادر لـ«القاهرة الإخبارية»، بأن مصر تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري لإنهاء الكارثة الإنسانية الحالية في قطاع غزة، وضرورة العودة للمسار السياسي لإنهاء هذه الحرب، وفقا لنبأ عاجل أفادت به القناة.

وذكرت المصادر، أن مصر تؤكد ضرورة فتح المجال أمام إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية، خاصة مع توقف عدد المستشفيات عن العمل لاسيما في منطقة شمال القطاع.

وأشارت، إلى أن عدد رحلات الجسر الجوي حتى يوم أمس بلغت 285 طائرة وعدد الشاحنات وصل 2312، موضحةً إدخال 37 عربة إسعاف و1788 طن وقود و3391 طن أدوية و17226 طن مواد غذائية.

وأوضحت المصادر للقاهرة الإخبارية، خروج 11067 من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية من معبر رفح إضافة إلى 529 مصابا و1553 مصريا.

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