مجالس المدن بشمال سيناء تستعد للانتخابات بحملة تجميل واسعة

أطلقت مجالس المدن بمحافظة شمال سيناء حملة تجميل واسعة شملت شوارع المدن والقرى والتجمعات السكنية، في إطار استعداداتها للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وفي مدينة العريش، تم رصف الطرق الرئيسية، وتركيب البلدورات، وتزيين وطلاء الأرصفة في المنطقة المقابلة لمدرسة أحمد عرابي ومدرسة أحمد عبد العزيز، وشارع مدرسة أحمد عسكر.

كما تم إزالة أكوام القمامة والردش من شارع المكتبات، وهو الشارع الخاص بلجان الانتخابات الرئيسية بوسط مدينة العريش، وطريق أبو صقل وأل ياسر الساحلي.

وفي مدينة الشيخ زويد، تم تمشيط الشوارع، وإزالة اكوام الرمال، ورفع الحجارة من نهر الطريق، وترتيب الطريق القديم والأخر تحت الأنشاء، وذلك من اجل أن يتحرك الناخبين والسيارات في المنطقة بكل أرياحية.

كما تم رصف وتشييد ميدان الشيخ زويد العام، وطريق الحمايدة الفرعي، وميدان الشهيد، والعمل على رفع جميع المخلفات، وتحذير أصحاب المحال والكافيهات والمطاعم من رمي القمامة والقاذورات.

فيما تشهد مناطق وسط سيناء، أكبر حملة لتجميل شوارع المدن، سواء في الحسنة أو نخل.

وكانت شوارع وميادين المدن بمحافظة شمال سيناء قد شهدت منذ مطلع الشهر الماضي،وضع لافتات مؤيدة للريس عبد الفتاح السيسي، سواء من الأحزاب السياسية أو شيوخ وأبناء القبائل.