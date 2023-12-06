رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

مجالس المدن بشمال سيناء تستعد للانتخابات بحملة تجميل واسعة

كتب:

حسين إبراهيم
06:25 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
ميادين وشوارع العريش

ميادين وشوارع العريش

أطلقت مجالس المدن بمحافظة شمال سيناء حملة تجميل واسعة شملت شوارع المدن والقرى والتجمعات السكنية، في إطار استعداداتها للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وفي مدينة العريش، تم رصف الطرق الرئيسية، وتركيب البلدورات، وتزيين وطلاء الأرصفة في المنطقة المقابلة لمدرسة أحمد عرابي ومدرسة أحمد عبد العزيز، وشارع مدرسة أحمد عسكر.

كما تم إزالة أكوام القمامة والردش من شارع المكتبات، وهو الشارع الخاص بلجان الانتخابات الرئيسية بوسط مدينة العريش، وطريق أبو صقل وأل ياسر الساحلي.

وفي مدينة الشيخ زويد، تم تمشيط الشوارع، وإزالة اكوام الرمال، ورفع الحجارة من نهر الطريق، وترتيب الطريق القديم والأخر تحت الأنشاء، وذلك من اجل أن يتحرك الناخبين والسيارات في المنطقة بكل أرياحية.

كما تم رصف وتشييد ميدان الشيخ زويد العام، وطريق الحمايدة الفرعي، وميدان الشهيد، والعمل على رفع جميع المخلفات، وتحذير أصحاب المحال والكافيهات والمطاعم من رمي القمامة والقاذورات.

فيما تشهد مناطق وسط سيناء، أكبر حملة لتجميل شوارع المدن، سواء في الحسنة أو نخل.

وكانت شوارع وميادين المدن بمحافظة شمال سيناء قد شهدت منذ مطلع الشهر الماضي،وضع لافتات مؤيدة للريس عبد الفتاح السيسي، سواء من الأحزاب السياسية أو شيوخ وأبناء القبائل.

اقرأ المزيد:

مجلس مدينة العريش يتابع جاهزية بيارات الصرف الصحي قبل سقوط الأمطار

مراسل إكسترا نيوز: مستشفى العريش استقبل 160 فلسطينيا حتى الآن

إنشاء سواتر أسمنتية لمنع زحف الرمال على طريق الشيخ زويد

أهالي الشيخ زويد ورفح يبدأون في زراعة الشعير والبطيخ

خطة لاستصلاح 350 ألف فدان في وسط سيناء بمياه «المحسمة»

رياح خفيفة تضرب العريش وإزالة الرمال من طريق وسط سيناء
بقلم حسين إبراهيم