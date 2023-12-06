عاجل| الاحتلال يطوق منزل السنوار واشتباكات عنيفة بخان يونس.. ماذا يحدث في غزة؟

أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن قوات الاحتلال تطوق منزل قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار.

ومن ناحية أخرى، أوردت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، أن اشتباكات عنيفة تجري حالياً بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بحدوث عملية إطلاق نار في الخليل تستهدف قوة لقوات الاحتلال، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي إطار خسائر جيش الاحتلال، قتل لواء احتياط وأصيب جندي بجروح خطيرة في غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».