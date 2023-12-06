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«التحالف الوطني» يسلم 100 مركب للصيادين في قنا غدا

كتب:

رجب آدم
10:13 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
مراكب صيد

مراكب صيد

تسلم مؤسسة صناع الخير، غدا الخميس، عددا من مراكب الصيد للصيادين في محافظة قنا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التمكين الاقتصادي والارتقاء بالمعيشة لفئات محدود الدخل.

وبحسب بيان الصحفي اليوم الأربعاء فإنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ضرورة التحرك السريع لدعم صغار الصيادين والارتقاء بمستوى معيشتهم بالعمل على تمكينهم اقتصاديا يقوم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية بتسليم أكبر عدد غير مسبوق من المراكب لصغار الصيادين بمحافظة قنا.

تسليم مراكب صيد لعدد من الصيادين في محافظة قنا 

وأكدت المؤسسة أن عمليات تسليم مراكب الصيد سوف تتم في تمام الساعة 11 صباح غد الخميس أمام ديوان عام محافظة قنا وعددها 100 مركب صيد لـ100 صياد  من أبناء المحافظة.

ويسلم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وعدد من المسؤولين، مراكب الصيد للصيادين.

 

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