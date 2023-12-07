«تموين الشرقية»: توزيع 9 أطنان سكر بأسعار مخفضة في الزقازيق

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، توزيع 9 أطنان من السكر الأبيض في قرى متفرقة بأنحاء مركز الزقازيق، ضمن مبادرة خفض الأسعار، بسعر 27 جنيهًا للكيلو بواقع كيسين لكل فرد.

سعر كيلو السكر 27 جنيها

وأوضح مدير إدارة تموين الزقازيق بمحافظة الشرقية، في حديث خاص لـ«الوطن»، أنه استكمالًا لتوزيع السكر الأبيض ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، تواصل المديرية توزيع السكر بسعر 27 جنيهًا للكيس الواحد، لافتًا إلى توزيع كيسين لكل فرد بالبطاقة الشخصية.

أماكن توزيع السكر بأسعار مخفضة

وكشف مدير الإدارة، القرى والمناطق التي تم التوزيع بها كالتالي: «غزالة الخيس، تل حوين ، الزنكلون، عزبة سكران، طهرة حميدة، المسلمية، النخاس، عزبة يعقوب ومشتول القاضي»، مشيرًا إلى توزيع السكر دون تحميل سلع إضافية أخرى، مع تأكيد استمرار توزيع السكر بسعر 27 جنيها في القرى والمدن والمراكز ضمن مبادرة الحكومة لطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.