60 ألف جنيه كاش باك من البنك الأهلي المصري لفترة محدودة.. «اعرف إزاي»

كشف البنك الأهلي المصري عن آخر عروضه على الكاش باك لعملائه من أصحاب البطاقات «الائتمانية»، حيث يمكن لعملاء البنك الأهلي الحصول على كاش باك على مشترياتهم يصل إلى 60 ألف جنيه، تقدم من البنك الأهلي المصري لفترة محدودة تستمر حتى 31 ديسمبر 2023.

وتقدم «الوطن»، في السطور التالية، كيفية الحصول على كاش باك من البنك الأهلي المصري يتراوح ما بين 20 إلى 60 ألف جنيه مصري، حسب نوع البطاقة الائتمانية، وشروط وتفاصيل العرض.

قسائم شرائية حسب نوع البطاقة

أتاح البنك الأهلي لعملائه حاملي بطاقات فيزا «انفينيت - بلاتينم- سغنتشر»، الحصول على قسائم شرائية بقيمة محددة للمتجر الإلكترونية «noon» بما يعادل المبالغ المقررة لكل منتج، بقيمة تصل إلى..

- 20 ألف جنيه بالنسبة لبطاقة فيزا بلاتينم.

- 40 ألف جنيه لبطاقة فيزا سغنتشر

- 60 ألف جنيه لبطاقة فيزا انفينيت

كاش باك من البنك الأهلي المصري

كما يمكن الحصول على كاش باك 100% على معاملات المشتريات خلال الشهر بحد أقصى، مبالغ محددة لكل نوع بطاقة وفق ما يلي..

- حد أقصى 20 ألف جنيه لبطاقة ماستر كارد بلاتينم.

- حد أقصى 40 ألف جنيه لبطاقة ماستر كارد وورلد.

- حد أقصى 60 ألف جنيه لبطاقة ماستر كارد وورلد إيليت.

تفاصيل وشروط الحصول على الكاش باك

- تمنح الجوائز للعملاء الأكثر استخدماً للبطاقات الائتمانية خلال شهر ديسمبر 2023.

- مدة الحملة من 1 حتى 31 ديسمبر 2023.

- لا يوجد حد أقصى لقيمة أو عدد معاملات المشتريات.

- تسري الحملة على معاملات المشتريات المحلية والدولية من أي مكان من خلال نقاط البيع الإلكترونية لدى التجار أو مواقع الإنترنت.

- يتم استبعاد البطاقة الفائزة حال إغلاقها قبل إثابة العميل حامل البطاقة.