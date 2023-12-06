أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي.. عائد يصل إلى 22%

يبحث الكثيرون عن أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي المصري، في ظل أن البنك يوفر للمواطنين العديد من البرامج الإدخارية المتنوعة، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، كما أن العديد من البنوك الأخرى تقدم للعملاء شهادات إدخارية تختلف التفاصيل الخاصة بها، وفقاً لكل بنك.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي والتي جاءت كما يلي:

الشهادة البلاتينية

- يبلغ الحد الأدني للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

- وبالنسبة لسعر العائد يصل 19% شهريا.

- كما يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقاً وللتعليمات السارية.

- فيما يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

- يصل الحد الأدني للشراء إلى 1000 ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- وعن سعر العائد يصل إلى 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في العام الثالث.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- وبالنسبة للاسترداد يكون قبل مرور 6 اشهر.

تفاصيل الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- أعلن البنك الأهلي المصري عن الحد الأدنى للشراء والذي يبلغ 1000 جنيه.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

- سعر العائد يكون 19.5% ربع سنوياُ.

- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- بالنسبة لتفاصيل الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري يصل الحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- وعن مدة الشهادة تكون 5 سنوات.

- سعر العائد 12.25% شهرياً.

- كما يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك الأهلي المصري وفقاً للتعليمات السارية.