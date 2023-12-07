تشكيل غرفة عمليات في الأقصر استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024

أعلن محسن الشامي مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث ومسؤول الشبكة الوطنية للسلامة العامة بالمحافظة رفع درجة الاستعداد للقصوى ووتشكيل غرفة عمليات تزامنا مع إجراء الانتخابات الرئاسية 2024.

جاهزية المقرات الانتخابية

وأضاف «الشامي»، أنه جرى التنسيق والمرور مع رؤساء المراكز والمدن ومديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والطرق وهيئة الإسعاف والصحة والرعاية الصحية وشركة المياه وشركة الكهرباء على كافة المقرات الانتخابية والأماكن المحيطة بالمقرات الانتخابية، كما تم التأكد من جاهزية المقرات الانتخابية من جميع المرافق، ومحتوياتها من الداخل.

يأتي ذلك فى إطار الاجراءات التى تقوم بها محافظة الاقصر استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024 والمزمع عقدها ايام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

كراسي متحركة

وأكد «الشامي» أنه تم توفير كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وجرى وضع خطة انتشار لمرفق الإسعاف والحماية المدنية على مستوى المحافظة، كما تم التأكيد على توفير مولدات كهرباء بالمقرات الانتخابية طوال فترة الانتخابات الرئاسية، كما تم افتتاح فيديو كونفرنس من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ للمتابعة والابلاغ عن أي طارئ في حينه.

ومن جانبه عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اجتماعًا موسعًا استعدادًا للانتخابات الرئاسية، بحضور كافة الجهات المعنية منوها بجاهزية كافة المقرات الانتخابية بالمحافظة.