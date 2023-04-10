«شعبة الحلويات»: أسعار كعك عيد الفطر 2023 تبدأ من 85 جنيها للكيلو

قال محمد فايز عضو شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالجيزة إن الفترة الحالية تشهد كافة محلات الحلوي استعدادات خاصة لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال طرح كعك العيد الذي تختلف أسعاره وفقاً لكل محل ونوع والكمية التي يريد المواطن شرائها.

إقبال المواطنين على شراء الكعك

وأضاف «فايز»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن محلات الحلوي تشهد الفترة الراهنة إقبالاً من جانب المواطنين على الشراء تلك الإقبال الذي بدأ منذ الأسبوع المقبل، وقد يزداد الفترة المقبلة نظراً لما تبقي من عده أيام على عيد الفطر المبارك.

وأكد عضو شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالجيزة أن أسعار الكعك هذا العام لا تختلف إختلافاً كبيراً عن أسعار العام الماضي، والإقبال يزداد كل عام على الكعك ذات النكهات الجديدة.

أسعار كعك العيد 2023

وأوضح محمد فايز أن أسعار الكعك هذا العام تبدأ من 85 جنيها للكيلو السادة وكيلو الكعك بالعين الجمل يبلغ سعره 110 جنيهاتـ بينما يبلغ سعر كيلو كعك بالتمر 90 جنيها، ويبلغ سعر كيلو كعك بالملبن 120 جنيها، كما يبلغ سعر كيلو كعك بالشكولاتة 180 جنيها.