تفاصيل المقار الانتخابية في الأقصر.. 179 لجنة بينها 4 للوافدين

أعلنت محافظة الأقصر، انتهاء إعداد المقار الانتخابية، إذ يبلغ عدد اللجان العامة 6 لجان لـ6 مراكز، تنبثق منها 175 لجنة فرعية و4 لجان وافدين بإجمالي 179 لجنة فرعية، تستقبل 886 ألفًا و377 ناخبًا، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، في إطار متابعة الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في محافظة الأقصر وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، لبدء عملية الاقتراع والتصويت على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

24 لجنة فرعية في قسم الأقصر

وأضافت المحافظة في بيان، أنّ قسم الأقصر يضم 24 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالي 25 لجنة، ويبلغ عدد الوافدين بالقسم الأقصر 181 ألفًا و698 ناخبًا، أما مركز الأقصر يضم 22 لجنة فرعية لعدد 107 آلاف و214 ناخبًا، وفي مركز طيبة 8 لجان فرعية ولجنة واحد فقط للوافدين بإجمالي 9 لجان تضم 55 ألفًا و555 ناخبًا، وفي مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118 ألفًا و751 ناخبًا.

30 لجنة فرعية في أرمنت

وفي مركز أرمنت 30 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالي 31 لجنة، لعدد 119 ألفًا و634 ناخبًا، وفي مركز إسنا بجنوب الأقصر 62 لجنة، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالي 63 لجنة تضم 303 آلاف و525 ناخبًا.