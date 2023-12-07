تفاصيل أمسيات الأسرة المصرية بالتعاون بين «القومي للمرأة» وحياة كريمة

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن المجلس يعمل على تنمية الأسرة المصرية بالتعاون مع المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، ضمن الفاعليات المختلفة التي يقوم بها المجلس في إطار المشروع القومي لتمية الأسرة المصرية.

أمسيات الأسرة المصرية

ونشر المجلس القومي للمرأة بيانا عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أوضح من خلاله أنه تم تنظيم أمسية «الأسرة المصرية» بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، في العديد من المحافظات المختلفة التابعة للمبادرة، وهذه المحافظات هي: دمياط والدقهلية والغربية.

وفي هذا الإطار، قالت عضو القومي للمرأة، إن المجلس حريص على استكمال دوره في التوعية ونشر رسائل ومبادئ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ويعمل المجلس في هذا الإطار على الرجال والأطفال والسيدات، أما عن الأمسيات، قالت إنه تم تنظيم عدد من الأنشطة كالعروض الفنية والثقافية، إلى جانب تقديم عروض أراجوز تشمل توصيل مبادئ المشروع إلى الأطفال بطريقة تتناسب مع أعمارهم.

حوار تفاعلي

وأكدت أن هذه الأمسيات تهدف في الأساس إلى تشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور، للإجابة على كافة أسألتهم، وتعميق مبادئ مشروع تنمية الأسرة المصرية كما التفتت الأمسيات إلى الأطفال فحرصت على أن تشمل ورش رسم وتلوين وكذا ورش رسم على الوجوه.