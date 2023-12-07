رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

نرمين الفقي وإيمان العاصي وسيد رجب في عزاء ناهد فريد شوقي (صور)

كتب:

أميرة عزالدين
تصوير:

عبد الحافظ السيد
07:55 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
عزاء ناهد فريد شوقي

عزاء ناهد فريد شوقي

وصل منذ قليل، الفنانة نرمين الفقي، وإيمان العاصي، وسيد رجب، لتقديم واجب العزاء في ناهد فريد شوقي بمسجد الشرطة.

كما وصل منذ قليل، الفنانة دينا والفنان حازم ايهاب والكاتب محمد الغيطي، الفنان محمد صلاح آدم، وفيفي عبده، وبشرى، عزاء المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقى، والمقام في قاعة الوهاب بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

ويتواجد العديد من الفنانين في قاعة الوهاب، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وفي مقدمتهم نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، وهشام ماجد، دنيًا سمير غانم، دينا، خالد زكي وآخرين.

اقرأ المزيد:

وصول دنيا سمير غانم ورامي رضوان إلى عزاء ناهد فريد شوقي

هشام ماجد ومادلين طبر أول الحاضرين لعزاء ناهد فريد شوقي

اكتمال التجهيزات النهائية لعزاء ناهد فريد شوقي في مسجد الشرطة

«حتة مني راحت».. عبير فريد شوقي تنعى شقيقتها «ناهد» بكلمات مؤثرة
بقلم أميرة عزالدين