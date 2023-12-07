نرمين الفقي وإيمان العاصي وسيد رجب في عزاء ناهد فريد شوقي (صور)

وصل منذ قليل، الفنانة نرمين الفقي، وإيمان العاصي، وسيد رجب، لتقديم واجب العزاء في ناهد فريد شوقي بمسجد الشرطة.

كما وصل منذ قليل، الفنانة دينا والفنان حازم ايهاب والكاتب محمد الغيطي، الفنان محمد صلاح آدم، وفيفي عبده، وبشرى، عزاء المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقى، والمقام في قاعة الوهاب بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

ويتواجد العديد من الفنانين في قاعة الوهاب، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وفي مقدمتهم نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، وهشام ماجد، دنيًا سمير غانم، دينا، خالد زكي وآخرين.