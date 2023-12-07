حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: ننتمي لأعرق حزب في مصر ولدينا برنامج ضخم

قال النائب ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي للحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة، إنّ مرشح الحملة «مميزًا»، لانتمائه إلى حزب كبير وهو حزب الوفد، أعرق الأحزاب المصريّة، الذي تأسس منذ 104 أعوام، وهي حقبة تاريخية قامت فيها دول وزالت أخرى وظل الوفد.

البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة

وأضاف «الشناوي» في مداخلة هاتفية عبر قناة «dmc»، أنّ حزب الوفد هو الحزب الوحيد الذي مارس الحكم والمعارضة، ولديه مقرات بكافة أنحاء الجمهورية، وله مكانته بوجدان كل مصري، مشيرًا إلى أنّ البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة ضخمًا، ويضم 4 محاور، الأول خاص بالمحور الاقتصادي الذي يتناول كيفية تخطي الأزمة الاقتصادية، والثاني هو المحور السياسي، والمحور الثالث يتعلق بالتعليم، أمّا المحور الرابع والأخير فهو خاص بالتعديلات التشريعية والقانونية للنهوض بمصر لمرحلة متقدمة.

وأوضح المتحدث باسم الحملة الانتخابية الرئاسي للدكتور عبد السند يمامة، أن الشعب المصري يطالب بضبط الأسعار، وتحسين الحالة الاقتصادية، إضافة إلى رغبتهم في التعرف على موقف حزب الوفد من حرب غزة.