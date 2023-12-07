5 نصائح لمواجهة الطقس السيئ والتقلبات الجوية.. خليك في الجانب الآمن

حالة من التأهب تشهده القاهرة والمحافظات المختلفة استعدادًا لفصل الشتاء المقرر أن يبدأ بشكل رسمي 21 ديسمبر، إذ يصاحبه انخفاض كبير في درجات الحرارة مع سقوط الأمطار، ونشاط الرياح، وعلى الفور يبدأ العديد بالبحث عن سُبل الوقاية، والاستعدادات قبل استقبال التقلبات الجوية خوفًا من الإصابة بالأمراض التنفسية والفيروسية التي تنتشر في الشتاء.

وعلى الرغم من دفء الطقس الأيام الحالية، إلا أن البلاد من المقرر أن تتأثر بالظواهر الجوية المتقلبة خلال الأيام القليلة القادمة، وهو ما يتطلب وقاية شديدة سردها الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة.

الأرصاد تكشف موعد عدم استقرار الأحوال الجوية

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد تقلبات الطقس، وعدم استقرار الأحوال الجوية، خلال بيان لها، مؤكدة إنه اعتبارًا من الاثنين 11 ديسمبر، حتى الثلاثاء 12 ديسمبر، ليسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأحيان يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا ونشاط للرياح على بعض المناطق.

ومن المقرر إن يسود طقس يوم الاثنين 11 ديسمبر، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة، وتسقط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يوم الثلاثاء 12 ديسمبر .

التدابير الوقائية عند تقلب الأحوال الجوية

عند عدم استقرار الأحوال الجوية، من المهم اتخاذ بعض الإجراءات للتأكد من سلامتك وسلامة الآخرين، وإليك بعض الإجراءات بحسب الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة لـ«الوطن».

الاستعداد للظروف الجوية السيئة:

قم بمراجعة التوقعات الجوية وتحديث نفسك بالمعلومات حول الظروف المتوقعة.

احرص على معرفة ما إذا كان هناك تحذيرات من عواصف أو ظروف طارئة، وحافظ على الاتصال بالأخبار المحلية أو المواقع الرسمية لتلقي التحديثات الجوية الأخيرة والتوجيهات الهامة.

التحضير للطوارئ:

قم بتجهيز حقيبة طوارئ تحتوي على المواد الأساسية مثل الطعام غير القابل للتلف والماء والشاحن المحمول وأدوات الإنارة والأدوية الضرورية.

تأمين الممتلكات:

قم بتثبيت أو إخفاء الأشياء القابلة للطيران أو التي يُمكن أن تتأثر بالظروف الجوية السيئة.

البقاء في مأمن:

في حالات العواصف القوية أو الظروف الجوية الخطيرة، ابقَ في مكان آمن داخلي حتى تتحسن الظروف الجوية.

اتباع التوجيهات الرسمية:

اتبع التوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية أو الجهات المختصة، سواء كانت للإجلاء أو الاحتماء أو أي تعليمات أخرى تتعلق بالسلامة العامة.

تذكر دومًا أن الاستعداد والتأهب للظروف الجوية السيئة يمكن أن يحميك ويحمي عائلتك من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عنها.