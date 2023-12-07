باحث بهيئة كبار العلماء: الحفاظ على الوطن من الدين والإيمان

قال أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنّ الإنسان لابد أن يكون إيجابيًا في نفسه وبيته وأسرته، لافتًا إلى أن الإيجابية يجب أن تكون تجاه الوطن، في كل مناحي الحياة.

«الحجار»: على الناس مواجهة الشائعات لسلامة الوطن

وأضاف «الحجار»، خلال إحدى حلقات برنامج «مع الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»: «لمّا إنسان يلاقي شائعة تؤثر على استقرار وسلامة الوطن، فهنا لابد أن يكون الإنسان إيجابيًا ويواجه هذه الشائعة ويوضح الحقيقة للناس، لأنّ المحافظة على الأوطان هي محافظة على الإيمان والأديان، فلا أديان دون أوطان».

الحفاظ على الوطن من الإيمان

وتابع الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: «الإنسان لمّا يحافظ على الوطن يحافظ على الدين، فلازم الإنسان يكون واعٍ وإيجابي ويراعى وطنه ويحافظ عليه، ويعمل بإيجابيه في عمله وإنتاجه وعلمه».