تفاصيل الأزمة الصحية لـ سوما: «خلل مفاجئ في الهرمونات»

كشف مصدر مقرب من المطربة سوما عن تفاصيل الأزمة الصحية التي استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات ودخولها غرفة العناية المركزة، ودفعتها لمناشدة جمهورها بالدعاء لها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر لـ «الوطن»، إن سوما أصيبت بخلل مفاجيء في هرمونات جسمها، ما تسبب لها في مضاعفات عديدة، مضيفاً أن حالتها استدعت حينها دخولها العناية المركزة كي تكون تحت ملاحظة طبية دقيقة، بحسب قول المصدر.

وأوضح المصدر أن سوما في طريقها حالياً للتعافي من أزمتها الصحية، حيث من المقرر أن تستأنف نشاطها الغنائي في خلال شهرين من الآن، لافتاً إلى أنها ستجهز عدداً من الأغاني مع المنتج نصر محروس التي كان من المفترض تسجيلها لهم منذ فترة، إلا أن تعبها حال دون ذلك.

سوما تتغيب عن مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية

وتغيبت سوما عن المشاركة في فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ 30 المقامة حالياً بمشاركة عدد كبير من المطربين، حيث جاء هذا التغيب بعد سنوات من مشاركتها في هذا الحدث السنوي الذي تحتضنه دار الأوبرا المصرية وعدد من المسارح في مصر.

أبرز المطربين المشاركين في مهرجان الموسيقي العربية

وتشهد الدورة الثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية مشاركة عدد من المطربين، أبرزهم سميرة سعيد، مدحت صالح، علي الحجار، مروان خوري، الموسيقار عمر خيرت، أنغام، أصالة، جنات، ماجدة الرومي، وائل جسار، عبادي الجوهر وغيرهم من المطربين.

يذكر أن المطربة سوما قد قدمت 3 ألبومات في مشوارها الغنائي، وهم «عيب عليك، ده حبيبي، ندمانة»، كما شاركت في بطولة فيلم بعنوان «أعز صحاب» مع كل من أحمد فلوكس، مروة عبد المنعم، أحمد السعدني، رانيا يوسف، معتز التوني، أشرف رياض، لانا سعيد، من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد سمير فرج.