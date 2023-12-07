سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام التعاملات.. «اعرف بكام؟»

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وذلك وفق المنصات الرسمية التابعة للبنوك الحكومية والخاصة.

ترصد «الوطن» في هذه السطور، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس7-12-2023، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

- سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس7-12-2023، في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس7-12-2023، في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس7-12-2023، في بنك القاهرة، 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.