أعلن البنك المركزي، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة، وبلغ نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع في البنك المركزي، وذلك وفق شاشات البنوك والمنصات الرسمية التابعة للبنوك الحكومية.

تنشر«الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 8-12-2023، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

- ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 8-12-2023 في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 8-12-2023، في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 8-12-2023، في بنك القاهرة، 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.