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حي السويس يشن حملات نظافة مكثفة استعدادا لاستقبال الأمطار

كتب:

حمدي عبد الله
07:41 ص | الجمعة 08 ديسمبر 2023
تكثيف حملات النظافة

تكثيف حملات النظافة

كثف حي السويس حملات النظافة وتطهير بيارات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي ورفع المخلفات وتهذيب الحدائق في 19 منطقة استعدادًا لاستقبال موسم الأمطار. 

 

وأزالت حملات  النظافة اليومية تراكمات القمامة وعملت على تطهير بيارات الصرف الصحي وبيارات تصريف مياه الأمطار، في آخر كورنيش السويس الجديد وبجوار المعهد الأزهري وبجوار مدرسة التجارة المتقدمة بملاحة وشارع محمد حافظ وشارع التحريات وشارع صلاح الدين وبجوار مدرسة الخليلية، ومحيط منطقة الأنصاري ومنطقة الطابية، ومحيط مساكن الغريب وبجوار مدرسة فتية الإسلام وبجوار بيوت الشباب بمنطقة المحروسة الجديدة وشارع المدينة الرياضية. 

وتضمنت حملات النظافة في حي السويس بمحافظة السويس، رفع المخلفات في مناطق عبد الخالق ثروت وشارع سعد زغلول وشارع النهضة، وبجوار مستشفى التأمين، وبجوار مدرسة الحديثة بنون، وبجوار مدرسة الإمام الشافعى، وفي مناطق مختلفة ضمن نطاق الحي. والعمل مستمر في محيط منطقة حوض الدرس ومحيط منطقة الأنصاري وشارع الجلاء.

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بقلم حمدي عبد الله