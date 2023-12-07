مؤتمر للتحالف الوطني للعمل الأهلي للتوعية بالمشاركة السياسية بكفر الزيات

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمركز شباب مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، للتوعية بأهمية المشاركة السياسية للمواطنين، خلال الانتخابات الرئاسية، تحت عنوان «انزل شارك.. مصر أهم».

جاء ذلك بحضور الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالجمهورية، وعضو التحالف الوطنى والحملة الرئاسية للرئيس السيسي، والشيخ هشام حبيب ممثلا عن أوقاف الغربية والكاتب الصحفي عصام عمارة، أمين الإعلام بهيئة مكتب حزب مستقبل وطن بكفرالزيات.

أكد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالجمهورية على ضرورة المشاركة من كافة فئات المجتمع في الانتخابات الرئاسية القادمة لارسال رسالة للعالم كله بإصطفاف الشعب المصري خلف قيادته لاستكمال مسيرة الانجازات

وأشار إلى أن مبادرة «حياة كريمة» غيرت وجه الحياة بالريف المصري، ودخول مشروعات الصرف الصحي والغاز الطبيعي للقرى، والنهوض بالمنشآت الصحية بها، فضلا عن مناخ الأمن والأمان والاستقرار بمصر، مضيفا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، تعد بمثابة رد الجميل للقائد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي عبر بالوطن إلى بر الأمان.