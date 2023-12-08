«المصري للدراسات»: الدولة تسهل وصول ذوي الهمم إلى اللجان الانتخابية

قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنَّ الهيئة الوطنية للانتخابات وقعت بروتوكولاً مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة يهدف إلى الوصول إلى قواعد بيانات ذوي الهمم لتيسير اختيار مقار اللجان الانتخابية السهل الوصول إليها، تخفيفاً عنهم، بجانب توفير بطاقات اقتراع مكتوبة بطريقة «برايل».

«حسن»: تذليل أية عوائق أمام وصول ذوي الهمم إلى اللجان الانتخابية

وأضافت «حسن»، خلال مداخلة هاتفية لها على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه تم العمل على تيسير وتذليل أية عوائق أمام وصول «ذوي الهمم» إلى اللجان الانتخابية وذلك بهدف أن تتم عملية الإدلاء بأصواتهم بطريقة حيادية وبمنتهى الشفافية، لافتة إلى توفير مرافق لكل شخص من ذوي الهمم يحتاج إلى من يرشده مع ضمان عدم التدخل في الاختيار بين المرشحين.

إمكانية تغيير المقر الانتخابي

وتابعت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات: «هناك إمكانية تغيير المقر الانتخابي للمواطنين المصريين عبر الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات للاختيار بين المقر الانتخابي الأقرب للمنطقة السكنية في النطاق الجغرافي الموجود».