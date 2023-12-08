بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل في السويس

أصبح متاحا لجميع المواطنين في محافظة السويس الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي من الموبايل، حيث وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال موقعها الرسمي، إمكانية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بسهولة عن طريق الهاتف المحمول وبطريقة ميسرة لا تستغرق وقتاً طويلاً.

وفي السطور التالية تعرض «الوطن»، كيفية الاستعلام اللجنة الانتخابية بالسويس، عن طريق الهاتف المحمول باستخدام الرقم القومي في خطوات:.

معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي بسهولة

وفق الهيئة الوطنية للانتخابات، أصبح متاحا للمواطنين في السويس معرفة اللجنة الانتخابية، في الانتخابات الرئاسية المقرر لها 10 و11و12 ديسمبر عن طريق استخدام الموبايل عن طريق اتباع عدد من الخطوات في سهولة ويسر:.

- أولاً الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالضغط هنا.

- كتابة الرقم القومي.

- الضغط على المربع المدون به كلمة استعلام تظهر نتيجة البحث ومعرفة اللجنة.

لجان المغتربين في السويس في مختلف الأقسام

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، حددت عدد 6 أمكان لجان لتصويت المغتربين خلال الانتخابات الرئاسية والتي تضم مقر مؤسستين و4 مدارس، كي يتمكن المغتربين في محافظة السويس ممارسة الاستحقاق الانتخابي