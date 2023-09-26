كيفية معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل.. إليك الخطوات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعت الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تقام في الأول من ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج وفي يوم 10 ديسمبر للمصريين بالداخل، ولذا يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل، وهو ما نوضحه في السطور التالية.

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

وعن كيفية معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل، يمكمن ذلك عن طريق مجموعة من الخطوات البسيطة التي توفرها صفحة الهيئة الوطنية للانخابات، وهي كالتالي:

- الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنـــا.

- ستجد أممك أيقونة «استعلم عن موقفك الانتخابي».

- قم بالضغط عليها.

- اكتب الرقم القومي الخاص بالناخب المكون من 14 رقما.

- اضغط على أيقونة «استعلم».

وهناك طرق أخرى يمكن من خلالها معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل، وذلك بالاتصال على أي من الأرقام التالية:

- رقم: 141.

- إرسال رسالة نصية على 5151 مكتوب فيها الرقم القومي.

الانتخابات الرائسية

ويشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت أمس في مؤتمر صحفي الجدول الزمني للانتخابات، وحددت فيه موعد انعقاد الانتخابات الرائسية، وهي أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر من العام الجاري، ويتم فتح أبواب اللجان للاقتراع من الساعة 9 صباحًا إلى 9 مساءً.

وبحسب ما أعلنه المستشار وليد حمزة فى المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، تضمن الجدول الزمني إجراءات انتخابات الرئاسة، على أن يتم فتح باب تلقي طلبات الترشح لمدة 10 أيام بدءًا من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر، وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.