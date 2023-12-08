«أي صاغة»: استقرار أسعار الذهب عالميا.. وعيار 21 بـ2790 جنيها في مصر

استقرار نسبي شهده سعر الأوقية في البورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف الأميركية في وقت لاحق اليوم، للحصول على إشارات حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، بعد تزايد التوقعات بإنهاء دورة التشديد النقدية، وخفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل.

إمبابي: عيار 21 بـ2790 جنيها

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2790 جنيهًا، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 2026 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3212 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2392 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1860 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 22320 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الخميس، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2780 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2785 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة بنحو دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2030 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2029 دولارًا.

أسعار الذهب تتجه للانخفاض

وتتجه أسعار الذهب لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع بعد صعود الدولار، وصعدت الأوقية بالبورصة العالمية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2152 دولار الإثنين الماضي، بفعل تزايد التوقعات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

وأوضحت بيانات وزارة العمل الأمريكية، زيادة عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر بمقدار ألف طلب فقط إلى 220 ألف طلب، ويقارن ذلك مع توقعات ارتفاع عدد الطلبات إلى 222 ألفاً خلال نفس الفترة.