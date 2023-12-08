رياضة السويس تنظم دورة «علمني حرفة» لذوي الهمم في مركز شباب الجزيرة

نظمت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، دورة تدريبية بعنوان علمني حرفة بمركز شباب الجزيرة لتعليم فن الريزن لذوي الهمم.

دورة علمني حرفة لذوي الهمم في مركز شباب الجزيرة

جري تنفيذ الدورة التدريبية الحرفية لتعليم فن الريزن للشباب والفتيات من ذوى الهمم تحت شعار علمني حرفة، التي يتم تنفيذها وتستمر حتى 9 ديسمبر الجاري بمركز شباب الجزيرة، التابع لإدارة شباب السويس، حيث تواصل الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة بالتعاون و التنسيق مع إدارة الشباب بمديرية الشباب و الرياضة، وأجرت التدريب خلالها سارة سمير، مدرب فن الريزن.

الدورات الحرفية تؤهل لسوق العمل

من جانبه، قال عادل الشيمي كيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة السويس، أن وزارة الشباب والرياضة بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي تولي اهتمامًا كبيرًا لدورات وورش العمل التدريبية في مختلف المهن والحرف، بهدف إعداد الشباب لمواجهة صعوبات الحياة، ودخول سوق العمل والقضاء على البطالة، ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، التي تؤكد على أهمية إقامة مشروعات صغيرة تخلق فرص عمل حقيقية.