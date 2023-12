7 معلومات عن حسن رشدان بعد إطلاق اسمه على شارع بالقاهرة

بعد إطلاق محافظة القاهرة اسم المهندس حسن رشدان على الشارع المار بأرض حديقة المشتل بمصر الجديدة بموافقة المجلس التنفيذي، نشرت المحافظة بعض البيانات عن الراحل حسن رشدان الذي توفي في يناير الماضي.

رائد العمارة الإسلامية

- رائد العمارة الإسلامية في مصر والوطن العربي

- صمم مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية

-قدم خلال 45 عام عمل، أكثر من 300 مشروع معماري من بينهم أكثر من 150 مسجد

- صمم العديد من المساجد منها، الرحمن الرحيم، عمر بن عبد العزيز، أهل البيت بالسيدة نفيسة بالقاهرة

تصميم كلية علوم القرآن الكريم بالأزهر

- صمم كلية علوم القرآن الكريم بجامعة الأزهر في البهنسا

- طور فن بناء المساجد بما يتواكب مع العصر الحديث دون الإخلال بأسس العمارة الإسلامية

- عميد الاستشاريين المتخصصين في بناء المساجد، حيث اختارته الموسوعة الأمريكية who is who كأحد المتميزين في مجال الهندسة المعمارية خصوصًا فن العمارة الإسلامية.

جدير بالذكر أن محافظة القاهرة أطلقت أسماء عدد من الرموز والشخصيات على بعض المشاريع والشوارع والمحاور تخليدا لهم لدورهم في خدمة المجتمع وقضاياه.