أسعار الحديد اليوم السبت 9-12-2023.. الطن بـ38 ألف جنيه

سجلت أسعار الحديد اليوم السبت 9-12-2023، حالة من الثبات، وسجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 39 ألفًا و69 جنيهًا، وهي الأسعار ذاتها التي أغلقت عليها نهاية التعاملات أمس الجمعة، وفق المعلن من قبل بوابة الأسعار المحلية والعالمية والشركات والمصانع، وتشهد حركة التداول لحديد التسليح، حالة من الثبات في الأسواق منذ يومين.

وتنشر «الوطن» أسعار الحديد اليوم السبت 9-12-2023، في المصانع والشركات، مضافا إليها تكلفة النقل وهامش الربح لتجار التجزئة، كالتالي:

أسعار الحديد اليوم

- بلغ سعر طن حديد عز 40 ألفًا و907 جنيهات، وفق المعلن من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

- سجل سعر طن حديد المصريين 39 ألفًا و400 جنيه.

- وصل سعر طن حديد بشاي إلى 41 ألف جنيه.

سعر طن حديد العشري

- بلغ سعر حديد عطية 38 ألفًا و200 جنيه.

- سعر طن حديد سرحان 38 ألفًا و500 جنيه.

- سعر طن حديد العشري 38 ألفًأ و200 جنيه.

- سعر طن حديد المعادي وصل إلى 38 ألفًا و400 جنيه.