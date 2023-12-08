6 آليات جديدة لتسهيل التصويت في الانتخابات الرئاسية.. أبرزها بطاقات برايل

استحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات العديد من التقنيات والتحديثات في الانتخابات الرئاسية 2024، لم تكن موجودة في الاستحقاقات الانتخابية الماضية، ونرصدها لكم في السطور التالية.

آليات جديدة لتسهيل التصويت في الانتخابات

- تمكين ذوي الإعاقة السمعية من التصويت، عن طريق نشر ملصقات في اللجان؛ لتوعيتهم بالطريقة الصحيحة للتصويت.

- تمكين ذوي الإعاقة البصرية من الإدلاء بأصواتهم، عن طريق استحداث بطاقات برايل.

- سهولة الاستعلام عن لجان الوافدين، عن طريق الموقع لرسمي للهيئة.

- سهولة الاستعلام عن مقر اللجنة، عن طريق رسالة قصيرة ترسل لرقم 1515، أو الاتصال 141.

- تفعيل صفحة «الفيس بوك» الخاصة بالهيئة، وجعلها أكثر فاعلية لسهولة التواصل مع المواطنين.

- تحديث موقع الهيئة ليسع 180 ألف زائر في نفس الوقت؛ للاستعلام عن مقارهم الانتخابية.

تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، من كافة الاستعدادات اللازمة؛ لإجراء الانتخابات داخل البلاد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، فيما بلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.