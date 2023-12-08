رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

كرم جبر: الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسية كانت نظيفة بنسبة 100%

كتب:

مريم جاد
09:34 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
كرم جبر

كرم جبر

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ الدعاية الانتخابية اتسمت بالإيجابية الشديدة، وكانت نظيفة بنسبة 100%، وجميع المرشحين عبروا عن آرائهم بكل شفافية في القضايا السياسية والاقتصادية.

وأضاف «جبر» خلال استضافته عبر برنامج «مانشيت» تقديم الإعلامى جابر القرموطي، أن دعاوي مقاطعة الانتخابات الرئاسية تراجعت بشكل قوي، وكان الهدف من المقاطعة تشوية سمعة الانتخابات، وذلك ما رصده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منذ دستور 23 حتى 1952 ومنذ 2005، فأصبحت المحصلة الإيجابية لكل تجارب الانتخابات متمثلة الآن في المشهد الحالي بصورة مشرقة.

اقرأ المزيد:

إنها انتخابات رئاسية بـ«رائحة التحدي»

محافظة البحر الأحمر تستعد لتنظيم انتخابات رئاسية شفافة

نائبة: الحوار الوطني قدم رؤية متكاملة لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية

الحوار الوطني يعلن مبادئ إدارة انتخابات رئاسية «تعددية وتنافسية»: نحلم بمستقبل آمن

زيلينسكي: لا أريد السلطة وأرغب في إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا

رئيس أوزبكستان يفوز بفترة رئاسية جديدة في انتخابات مبكرة

رواندا تعتزم تغيير الدستور لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية معًا

وسائل إعلام: بايدن يعلن اعتزامه الترشح لولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2024
بقلم مريم جاد