كرم جبر: الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسية كانت نظيفة بنسبة 100%

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ الدعاية الانتخابية اتسمت بالإيجابية الشديدة، وكانت نظيفة بنسبة 100%، وجميع المرشحين عبروا عن آرائهم بكل شفافية في القضايا السياسية والاقتصادية.

وأضاف «جبر» خلال استضافته عبر برنامج «مانشيت» تقديم الإعلامى جابر القرموطي، أن دعاوي مقاطعة الانتخابات الرئاسية تراجعت بشكل قوي، وكان الهدف من المقاطعة تشوية سمعة الانتخابات، وذلك ما رصده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منذ دستور 23 حتى 1952 ومنذ 2005، فأصبحت المحصلة الإيجابية لكل تجارب الانتخابات متمثلة الآن في المشهد الحالي بصورة مشرقة.