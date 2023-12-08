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كرم جبر: المرحلة المقبلة تتطلب دعم الاستقرار وعدم السير وراء الشائعات

كتب:

مريم جاد
10:45 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للتنظيم الإعلامى في مصر

كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للتنظيم الإعلامى في مصر

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المرحلة المقبلة تتطلب تدعيم الاستقرار السياسي في الدولة وعدم السير وراء الشائعات وتشويه السمعة الانتخابية بالداخل.

«جبر»: وسائل الإعلام يجب أن تتسم بالحيادية أثناء التغطية

وأضاف «جبر» خلال استضافته عبر برنامج «مانشيت» تقديم الإعلامي جابر القرموطي، أن وسائل الإعلام يجب أن تتسم بالحيادية والموضوعية أثناء تغطية الانتخابات لأنها الصورة الحقيقية للشعب وتوصيل رؤى مصر لشعبها، داعيًا وسائل الإعلام لانتظار البيان الرسمي الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات عن نسب مشاركة المرشحين بها.

وتابع: أن خط الدفاع الأول لصد أي شائعات بالانتخابات الرئاسية هو درجة الوعي لدى المواطن المصري، مشيرًا إلى محاولات «الكتائب الإلكترونية» المعادية لمصر بتشويه سمعة الانتخابات وتعكير صفوها من يتصدى لها هو وعي المواطن المصري وقدرته على معرفة الحقائق.

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