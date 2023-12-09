بـ«سيارة ولاب توب».. شابان يساعدان المواطنين لمعرفة لجانهم الانتخابية بالغردقة

قرر الشابان «سامي» و«عبد الرحمن» المشاركة في الانتخابات الرئاسية، من خلال مساعدة المواطنين في مدينة الغردقة على معرفة لجانهم الانتخابية، حيث يحملان جهاز «لاب توب» وهاتف محمول داخل سيارة عليها لافتة «انزل وشارك واعرف لجنتك الانتخابية»، وذلك في ميدان الدهار الذي يعد أشهر ميادين المدينة، حيث يتردد عليه آلاف المواطنين يومياً.

مساعدة المواطنين في معرفة اللجان الانتخابية

يقول سامي سعد، مهندس، إنه قرر المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، ومعه صديقه الشاب عبد الرحمن فتحي، من مدينة الغردقة، حبا في مصر، مؤكداً لـ«الوطن»، أن ذلك واجب وطني لمساعدة المواطنين في مدينة الغردقة والمترددين عليها.

ويضيف «سعد»، أنهما يستخدمان سيارتهما الخاصة في الترويج للمشاركة في العملية الانتخابية، حيث كتبا عليها لافتة «انزل وشارك»، وذلك في أحد أشهر ميادين الغردقة الذي يتردد عليه آلاف المواطنين يومياً حاملين لاب توب وتلفيون محمول.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأكد عبد الرحمن فتحي لـ«الوطن»، أنهما يساعدان المواطنين في معرفة اللجان الانتخابية، وذلك من باب المشاركة الاجتماعية، وحث المواطنين على النزول والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل ظهور مصر أمام العالم بصورة مشرفة، لافتا إلى حرصهما على التواجد بميدان الدهار طوال اليوم لمساعدة المواطنين، وكذلك طوال أيام الانتخابات الرئاسية.

الانتخابية الرئاسية 2024

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 يتنافس بها أربعة مرشحين، هم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

ويبدأ مارثون الانتخابات الرئاسية غدا الأحد الموافق 10 ديسمبر، ويستمر ثلاثة أيام ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً، يتخللها ساعة راحة، وفقا للضوابط التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي.

وتضم محافظة البحر الأحمر 321 ألف ناخب، في 81 مقرا انتخابيا، تضم 82 لجنة فرعية، و8 لجان عامة في مدن البحر الأحمر، و6 لجان مغتربين في مدن الغردقة ورأس غارب ومرسى علم.