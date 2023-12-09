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أسعار الكتاكيت اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 في مصر.. «البلدي بـ7 جنيهات»

كتب:

سعيد رمضان
04:36 ص | السبت 09 ديسمبر 2023
أسعار الكتاكيت اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 9-12-2023، في بورصة الدواجن، استقراراً ملحوظاً، لعدد كبير من الأنواع مقارنة بالأسعار المعلنة أمس، حيث يتراوح سعر الكتاكيت البيضاء ما بين 24 إلى 24.25 جنيه في بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 9 ديسمبر 2023، في بورصة الدواجن لعدد كبير من الأنواع المختلفة، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار الكتاكيت بحسب آخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت في مصر

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض، ما بين 24 إلى 24.25 جنيه، ويتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور ما بين 16 إلى 17 جنيها، كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 15 إلى 16 جنيها، ويتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 إلى 8 جنيهات، والكتكوت الهجين ما بين 10 إلى 11 جنيها، وكتكوت روزي بيور ما بين 16 إلى 17 جنيها، بينما يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 12 إلى 13 جنيها.

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بقلم سعيد رمضان