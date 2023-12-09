كيف يدلي ذوو الإعاقة البصرية بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية؟

استحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات، طرقا جديدة لتفعيل التصويت لذوي الهمم، لا سيما ذوي الإعاقة البصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الذي عقدته يوم الأربعاء الماضي استحداث طريقة جديدة لتمكين ذوي الإعاقة البصرية عن طريق إضافة بطاقة برايل لتمكين ذوي الاعاقة البصرية من اختيار مرشحهم الرئاسي ولتسهيل مشاركتهم في الانتخابات لأول مره في تاريخ الانتخابات .

لجان ذوي الهمم، حددتها الهيئة في الأدوار الأرضية وذلك لسهولة وصولهم لها، بحيث يدخل للجنة ويساعده رئيس اللجنة في اختيار المرشح الذي يريده، ثُم غمس اصبعة في الحبر الفسفوري ، وتسليم بطاقة الرقم القومي له.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية في الداخل في ايام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري في 9376 مقرًا انتخابيًا، عبارة عن مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية بها 11631 لجنة فرعية.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، غرفة عمليات مركزية؛ لمتابعة إدلاء المصريين في الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة في انتخابات الخارج، برئاسة أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.