4 حوادث أطلق فيها جنود الاحتلال الإسرائيلي بغزة النار على زملائهم

بعد مرور أكثر من شهرين على الحرب في قطاع غزة والتي أسفرت عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين، لا يزال جنود الاحتلال يتكبدون خسائر فادحة، حيث تم رصد أكثر من حادث قام خلالها الجنود بإطلاق النار على زملائهم بسبب اعتقادهم أنهم من رجال المقاومة الفلسطينية.

وترصد في التقرير التالي، أبرز المواقف التي قام فيها الجنود الإسرائيليين بقصف زملائهم وحتى المدنيين من الإسرائيليين في التقرير التالي:

طائرات الإسرائيلية تقصف سيارات مدنيين إسرائيليين

فجر السابع من أكتوبر الماضي انطلقت عملية المقاومة الفلسطينية «طوفان الأقصى» والتي شنت حربًا جوًا وبرًا وبحرًا على منطقة أقيم فيها مهرجان ضخم في غلاف غزة، مما أدي إلى مقتل نحو 1200 من المتواجدين، وفق المعلن من الحكومة الإسرائيلية.

لكن في مطلع نوفمبر الماضي، نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية تقريرا مطولا عن تحقيقات الشرطة الإسرائيلية، التي أكدت أن الطائرات الإسرائيلية قصفت بالخطأ المدنيين الإسرائيليين والأجانب خلال هروبهم من المهرجان.

وحملت طائرات الدفاع الإسرائيلية المسؤولية عن قصف وتفحم 80 سيارة براكبيها قصفتهم بالأسلحة الثقيلة ظنًا منها أنهم من الفصائل الفلسطينية.

تبادل إطلاق النار بين قائد فرقة وجنوده

وبعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حدثت واقعة غريبة، إذ أقدم أحد الضباط في وحدة لواء وحدة جولاني على إطلاق النار على جنوده ظنًا أنه يشتبك مع الفصائل الفلسطينية بعدما أصيب بانهيار عصبي، ما جعل جنوده يبادلونه إطلاق النار ظنًا منهم أنه وقع في الأسر، ما أسفر عن إصابة القائد بجروح متوسطة ونقله إلى المستشفى.

مقتل جندي على يد صديقه

حادثة أخرى مشابهة وقعت خلال المعارك المسلحة في شمال غزة، إذ أقدم جندي من لواء جولاني على إطلاق النار على النقيب ليرون سنير 25 عام ظنًا منه أنه وقع في الأسر، وأصاب جندي إسرائيلي آخر، وقد تم إعادة جثمان المقتول إلى أسرته ودفنه وقتها.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت تم إصدار أمر محكمة أمس الأربعاء لإعادة استخراج جثة ليرون سنير وتشريحها للوقوع على ملابسات مقتلة.

طائرات سلاح الجو تقصف مبني يضم جنود إسرائيليين

أمر أآر تلك الحوادث، فهو التقرير الذي نقلته صحيفة يسرائيل هوم عن هجوم طائرات سلاج الجو الإسرائيلية التي قصفت مبنى يضم جنودا إسرائيليين، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين.