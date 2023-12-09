عاجل.. إجراءات حكومية لخفض أسعار الذهب بداية العام المقبل

من المقرر اتخاذ عدة إجراءات حكومية تخفض أسعار الذهب بداية من 2024، كشف عنها بالتفصيل الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، موضحاً مزايا هذه الإجراءات على سوق الذهب بالنسبة للبائع والمشتري على حد سواء.

الإجراء الأول

أول هذه الإجراءات أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين، ستبدأ طرح المشغولات الذهبية عبر منصة البورصة السلعية للمواطنين للمرة الأولى، وسيكون هذا الطرح بداية من مطلع العام المقبل 2024.

يأتي طرح المشغولات الذهبية على منصة البورصة السلعية، بعد طرح السبائك الذهب والفضة في البورصة السلعية منتصف شهر نوفمبر الماضي، بحسب ما كشفه الدكتور ناجي فرج في تصريحات سابقة لـ«الوطن».

الإجراء الثاني

الإجراء الثاني الذي يُسهم في خفض أسعار الذهب، يتمثل في إقرار الحكومة مدة جديد لمبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب القادم من الخارج من أي رسوم جمركية، وتصل هذه المدة لـ 6 أشهر إضافية بدلا من انتهاء المبادرة الأولى يوم 11 نوفمبر الماضي والتي بدأت في مايو 2023.

من المقرر أن يستمر الإعفاء الجمركي الجديد على واردات الذهب القادم من الخارج، حتى مايو 2024، وبذلك يًبح هذا الإجراء عاملاً جديداً يُسهم في استقرار الذهب وتزايد الخام المحلي في الأسواق.

مزايا هذه الإجراءات

الشق الثالث يتمثل في المزايا المتحققة من هذه الإجراءات الحكومية، فمنها على سبيل المثال انضباط السوق المحلي بين البائع والمشتري، وتسعير منضبط للذهب في السوق المحلية، وتوفير خام الذهب للراغبين في الاستثمار والتجار والمصنعين، وعدم وجود مبالغة في أسعار الذهب، بالإضافة إلى تحديد سعر الذهب في البورصة عند التداول وفقا للسعر العالمي، وربط سعر الذهب في البورصة بسعر صرف الجنيه أمام الدولار.