انخفاض طفيف في أسعار الذهب بمصر خلال أسبوعين

شهدت أسعار الذهب اليوم استقرارا في محلات الصاغة بمصر، مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية لليوم، حيث استقر الجرام عيار 21 ليسجل نحو 2785 جنيها، فيما استقر عيار 24 ليسجل الآن نحو 3183 جنيها، بحسب البيانات المعلنة من جانب شعبة الذهب.

ووفقا لبيانات شعبة الذهب فإن أسعار الذهب انخفضت لجميع الأعيرة المختلفة خلال أسبوعين بنحو 35 جنيها بالنسبة لجرام الذهب عيار 21، كما انخفض السعر بنحو 40 جنيها بالنسبة لجرام الذهب عيار 24، وتراجع جرام الذهب عيار 22 بنحو 38 جنيها، كما انخفضت السعر بنحو 30 جنيها بالنسبة لجرام الذهب عيار 18، وتراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 280 جنيها، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم، وفقاً لبيانات شعبة الذهب.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الاكثر نقاءاً، نحو 3183 جنيها للشراء بدون مصنعية، فيما سجل جرام الذهب عيار 22 اليوم، نحو 2918 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 2785 جنيها للشراء بدون مصنعية، ويعد عيار 21 الاكثر تداولاً في الاسواق.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في محلات الصاغة، نحو 2387 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر، نحو 1857 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الجنيه الذهب اليوم الجمعة في محلات الصاغة، نحو 22280 جنيها للشراء، فيما سجلت الاونصة الذهبية نحو 2003.5 دولار .