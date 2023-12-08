استقرار أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر بمحلات الصاغة، خلال منتصف التعاملات اليومية، ثباتًا مقارنة بأسعار بداية التعاملات الصباحية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2785 جنيهًا بدون مصنعية، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3183 جنيهًا، وذلك بحسب آخر تحديث وفقًا لبيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعيه، نحو 2918 جنيهًا للشراء، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 2785 جنيهًا للشراء بدون مصنعية، ويعد عيار 21 الجرام الاكثر مبيعًا في مصر بمحلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر في محلات الصاغة، نحو 2387 جنيهًا، وعيار 14 سجل نحو 1857 جنيهًا للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، ثباتًا مقارنة ببداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة، عند 22280 جنيهًا للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2031 دولارًا.