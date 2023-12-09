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الكاتبة الصحفية سحر الجعارة تُشيد بالشركة المتحدة لمنحها مرشحي الانتخابات الرئاسية فرصا متساوية

كتب:

أحمد شوقي
01:32 ص | السبت 09 ديسمبر 2023
سحر الجعارة

سحر الجعارة

أشادت الكاتبة الصحفية سحر الجعارة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمنحها كل مرشح بالانتخابات الرئاسية 2024،  فرصا متساوية.

وكتبت الكاتبة الصحفية سحر الجعارة، على حسابها الشخصي على موقع «إكس»: «حتي الآن نجح الإعلام المصري في تقديم صورة مشرفة للانتخابات الرئاسية 2024 وأعطي فرصا متساوية لمرشحين الرئاسة .. وخلق وعي إيجابي بضرورة المشاركة في التصويت هذا النجاح يحسب لنظام 30 يونية وللشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».

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