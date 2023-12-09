«القابضة للمياه» تستعد بـ7 إجراءات لانتظام الخدمة خلال الانتخابات الرئاسية

اتخذت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، 7 إجراءات استعدادا لانتخابات الرئاسة بمختلف الشركات التابعة لها بجميع المحافظات، لضمان استدامة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بشكل منتظم خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

استعدادات الشركات خلال الانتخابات الرئاسية

- سرعة التعامل مع أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات أوالمحطات.

- توفير سيارات مياه متنقلة بالقرب من مقار اللجان الانتخابية.

- انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية

- استمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

- تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بكل شركة في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع إي مشكلات في حينه.

- متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً، وخاصة المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

- تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة على الخط الساخن 125 بجميع المحافظات، وكذلك رقم 175 لتلقي بلاغات الصرف الصحي بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

انتظام الورديات والعمل على مدار الساعة في مواقع الإنتاج

من جانبه أكد اللواء مهندس أحمد ماهر شاهین رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، انتظام الورديات والعمل علي مدار الساعة في مواقع الإنتاج والتوزيع، والتوجيه بالمرور على جميع المقار الانتخابية خاصة لجان الإقامة والإعاشة للقائمين على العملية الانتخابية وتأمينها.

متابعة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن

وأصدر الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، تعليماتً لمديرى الأفرع بمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ، والعمل على حلها فوراً.