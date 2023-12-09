إحالة 82 عاملا وموظفا في مستشفى بالدقهلية إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل

قاد محمد عبد الباقي، رئيس مجلس مدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، حملة تفتيشية مفاجئة، تفقد خلالها عددا من مراكز الشباب والوحدات الصحية ومستشفى منية النصر، للاطمئنان على سير العمل، بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية ومدى وصول الخدمات المطلوبة إلى المواطنين على أكمل وجه وتلبية احتياجاتهم وتذليل العقبات أمامهم، وتبين غياب 82 عاملا وموظفا من المستشفى دون إذن في أوقات العمل الرسمية، وتم إحالتهم إلى جهات التحقيق.

غياب موظفين وعاملين من مستشفى منية النصر

وقال رئيس مجلس مدينة منية النصر، في بيان، إنه تم شن حملة تفتيشية منذ الصباح الباكر على مستشفى منية النصر، أسفرت عن ضبط غياب 82 عاملا وموظفا دون إذن أو تصريح بالمغادرة، وتغيبهم في أوقات العمل الرسمية، وتم إحالتهم إلى الشؤون القانونية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

كما استهدفت الحملة المرور على عدد من الوحدات الصحية ومراكز الشباب بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديريات المحافظة وشملت الحملة نطاق المدينة وضواحيها والقرى والعزب والوحدات المحلية.

تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية

وشدد رئيس مجلس المدينة، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المصالح الحكومية والمستشفى ومراكز الشباب وكافة الإدارات وذلك من خلال المرور الميداني للتأكد من تقديم كافة الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم ومحاسبة المخالفين.