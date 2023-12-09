أسعار الذهب العالمية تخسر 130 دولارا للأوقية خلال 5 أيام

حققت أسعار الذهب العالمية خسائر كبيرة في الأسعار، وهو ما ظهر بشكل كبير خلال نهاية التعاملات الأسبوعية أمس الجمعة، حيث جاء عقب الإعلان عن بيانات التوظيف الأمريكية والتي جاءت بتوقعات تشير إلى احتمالية اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة.

24 دولارا.. انخفاض أسعار الذهب العالمية خلال يوم واحد

وقال موقع «إنفيستينج» إنه خلال تعاملات نهاية الأسبوع أمس الجمعة انخفضت أسعار الذهب العالمية في البورصات بشكل كبير، حيث سجلت الأوقية مبلغ 2004 دولارات، بانخفاض بنسبة 1.19%، بقيمة 24 دولار في الأوقية الواحدة مقارنة بالخميس.

واتجهت أسعار الذهب نحو أول انخفاض أسبوعي منذ 4 أسابيع بعد صعود الدولار، ويأتي ذلك بعد أن سجلت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2135 دولارا خلال تعاملات يوم الاثنين بخسائر تصل إلى 130 دولارا بسبب زيادة التوقعات باتجاه الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة.

توقعات باتجاه الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت

ووفق البيانات الأمريكية، فقد فقد سوق العمل الأمريكي زخمه تدريجيًا حيث يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى كبح الطلب في الاقتصاد، حيث ارتفعت الطلبات المقدمة من الأمريكيين للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع قبل الماضي إلى 220 ألف طلب، ويقارن ذلك مع توقعات ارتفاع عدد الطلبات إلى 222 ألفًا خلال نفس الفترة.

وتشير التوقعات إلى وجود فرصة باتجاه الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 59٪ خلال أقرب وقت ممكن.