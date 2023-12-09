الأقباط الأرثوذكس يبدأون سهرات الشهر المريمي في الكنائس الليلة

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، أول سهرات شهر كيهك والمعروف بالشهر المريمي إذ يردد خلاله الأقباط تسابيح للسيدة العذراء مريم وكذلك استعداد لميلاد السيد المسيح منها.

وبحسب التقويم القبطي، يعد شهر كيهك رابع شهور السنة القبطية، ويحمل مكانة خاصة عند الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باعتباره الشهر السابق لعيد الميلاد المجيد. ويُعرف أيضًا باسم الشهر المريمي، نسبة إلى السيدة العذراء مريم، التي تُكرّم الكنيسة ذكراها خلال هذا الشهر.

أصل التسمية

يعود أصل اسم شهر كيهك إلى الإله «كا هاكا»، إله الخير أو العجل أبيس، الذي كان يعبده قدماء المصريين، وقد جاءت التسمية القبطية من اللغة المصرية القديمة، إذ كان يُكتب «كحكح»، ثم تطور إلى «كحك»، ثم «كيك»، وأخيرًا «كيهك».

طقس شهر كيهك

يمتاز شهر كيهك بطقس مبهج من التسابيح والصلوات، حيث تُقام خلاله سهرات تعرف بـ«سهرات كيهك»، تستمر من المساء وحتى صباح اليوم التالي، وتُصلى خلالها صلوات خاصة، إذ له كتاب صلوات خاص به يسمى «الإبصلمودية الكيهكية».

وبحسب المصادر الكنسية، يحتل «كيهك» مكانة خاصة في طقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فرتبت فيه الكنيسة الصلوات والتسبيحات وحتى تسبحة نصف الليل، وهي صلوات خاصة بهذا الشهر فقط، وذلك إحياء لذكرى ميلاد المسيح وتعظيمًا لوالدته مريم العذراء.

ويشير القمص يوحنا نصيف، كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكية في شيكاغو، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أنَّ شهر كيهك يتضمن أربعة آحاد، يقرأ في القداس تلك الآحاد من إنجيل لوقا مقسمة كالتالي: الأحد الأول: بشارة الملاك جبرائيل لزكريا بيوحنّا المعمدان، الأحد الثاني: بشارة الملاك جبرائيل للعذراء بالمسيح، الأحد الثالث: زيارة السيّدة العذراء لأليصابات، الأحد الرابع: ميلاد القديس يوحناّ المعمدان.