موعد بدء شهر كيهك.. سهرات ومدائح العذراء

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أولى سهرات كيهك يوم 9 ديسمبر المقبل، ذلك الشهر الذي شهد ميلاد المسيح حيث ينتهي بعيد الميلاد المجيد يوم 29 كيهك.

شهر كيهك

ويتميز شهر كيهك بالتسابيح والصلوات المدائح العذراء والتي يسهر خلالها الأقباط في الكنائس يصلون ويمدحون العذراء باعتباره الشهر السابق لميلاد المسيح.

وبحسب الكنيسة يحتل «كيهك» مكانة خاصة في طقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فرتبت فيه الكنيسة الصلوات والتسبيحات وحتى تسبحة نصف الليل، وهي صلوات خاصة بهذا الشهر فقط، وذلك إحياء لذكرى تجسد الرب وتعظيمًا لوالدته مريم العذراء، وحتى أنه يعرف بالشهر المريمي عند الأقباط الأرثوذكس.

صوم الميلاد

وبدات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأحد 26 نوفمبر 2023، صوم الميلاد المجيد لعام 2023-2024 وذلك لمدة 42 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2024، و8 يناير 2024، وبسبب تزامنه مع السنة الكبيسة، ويستمر صوم الميلاد بحسب طقس الكنيسة، لهذا العام لمدة 42 يومًا، بدلا من 43 يومًا.

وخلال صوم الميلاد المجيد تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات اليومية، بالإضافة إلى إقامة أكثر من قداس لمشاركة أكبر قدر ممكن من الأفراد في قداسات الصوم.