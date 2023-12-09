أماكن اللجان الانتخابية للمغتربين في أسوان.. 12 مقرا بالمحافظة

ساعات قليلة وينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية، وينتظر ملايين المصريين في الداخل موعد فتح الأبواب في جميع المحافظات للإدلاء بأصواتهم ومشاركتهم في الاستحقاق الدستوري الذي يستمر لمدة 3 أيام.

وأكدت محافظة أسوان، في بيان، جاهزية لجان الانتخابات لاستقبال المواطنين غدا، موضحة وجود 12 لجنة للمغتربين بمختلف أنحاء المحافظة، وتم توزيع اللجان الانتخابية على 6 لجان رئيسية في مركز أسوان وهي مدرسة اللغات المتميزة، مدرسة محمد الدمرداش، مدرسة الصداقة الثانوية المشتركة، شركة جنوب الوادي للاستصلاح الزراعي، مدرسة أبو سمبل الابتدائية في مدينة أبو سمبل السياحية، ومدرسة أبو الريش الثانوية المشتركة.

تسهيل عملية المشاركة السياسية للمواطنين

وتهدف اللجان إلى تيسير وتنظيم عملية التصويت للمواطنين المقيمين في الخارج الذين يزورون محافظة أسوان خلال فترة الانتخابات، وتهدف هذه الخطوة لتمكين جميع المواطنين المؤهلين للمشاركة في العملية الديمقراطية.

رفع درجات الاستعداد في اسوان

وتستعد اللجان الانتخابية لاستقبال المواطنين في محافظة أسوان، حيث عملت الجهات المعنية على توفير كافة الخدمات ورفع كفاءة المدارس من صيانة وغيرها لتوفير بيئة حرة ونزيهة للانتخابات الرئاسية، وكذلك توفير فرصة للمواطنين المصريين خارج محافظاتهم للمشاركة الفعالة في تحديد مستقبل البلاد والمشاركة في صنع قراراتها الحاسمة.