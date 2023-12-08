خريطة اللجان الانتخابية بشمال سيناء.. «300 ألف مواطن في 40 مقرا»

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، خريطة اللجان الانتخابية في محافظة شمال سيناء، وأماكن تواجدها المقرات على مستوى المحافظة، استعدادا لانطلاق الانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد الناخبين بالمحافظة 300 ألف مواطن في 40 مقرا انتخابيا.

خريطة اللجان الانتخابية في محافظة شمال سيناء

وتستعرض «الوطن» خريطة اللجان الانتخابية في محافظة شمال سيناء، كالتالي:

لجنه عامة تضم 11 دائرة انتخابية، موزعة على 40 مقرا انتخابيا بعدد 53 لجنة انتخابية تضم 7 لجان وافدين هي:

-1 مدرسة الشهيدة سلمى سعيد بضاحية السلام

-2 مدرسة الشهيد النقيب رفيق عزت شارع أحمد عرابي

-3 مدرسة الشهيد محمد حمدي بكير بالمساعيد

-4 مدرسة بئر العبد الابتدائية أمام قسم بئر العبد

-5 مدرسة الشهداء للتعليم الأساسي قرية الشهداء بئر العبد

-6 مدرسة بغداد الابتدائية المشتركة بقرية بغداد بالحسنة

-7 مدرسة الشيخ زويد الثانوية الصناعية المشتركة بحي الكوثر

وجاءت المقار الانتخابية في محافظة شمال سيناء كالتالي:

- مركز العريش يضم 4 دوائر وبها 18 مقرا.

- مركز بئر العبد يضم دائرتين و13 مقرا، بواقع 7 مقرات في بئر العبد، و6 في رمانة.

- مركز مدينة الشيخ زويد دائرة واحدة، تضم مقرين انتخابيين.

- مركز رفح دائرة واحدة ومقر واحد.

- مركز الحسنة يضم دائرتين و3 مقرات انتخابية

- مركز نخل دائرة واحدة وبها مقرين انتخابيين

الاستعداد للانتخابات الرئاسية

بدوره أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استعداد المحافظة بشكل كامل بجميع الدوائر الانتخابية للانتخابات الرئاسية القادمة.