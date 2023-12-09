نصائح عند شراء سبائك الذهب.. ابتعد عن هذه الأوزان

يتجه عدد من المصريين لشراء السبائك الذهبية للاستثمار بها وادخار وحفظ قيمة المال، خاصة وأنها تعتبر من أبرز الطرق الاستثمارية في الوقت الحالي، باعتباره أفضل وعاء ادخاري لحفظ قيمة المال وتحقيق مكاسب على مر السنوات.

وقالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، إنه عند الاتجاه إلى شراء السبائك الذهبية يجب التأكد من مدى احتياجك للمال الذي سيتم به شراء الذهب خلال الفترة المقبلة.

عيوب شراء السبائك الكبيرة

وأضافت في تقرير لها، أنه في حالة شراء السبائك ذات الأوزان الكبيرة بإجمالي قيمة المبلغ المدخر، قد تحتاج إلى جزء من قيمة المال وليس المال كله، ولكن سيضطر المشتري لبيع السبيكة كاملة وخسارة باقي المالي.

وفي هذه الحالة فمن الأفضل شراء سبائك بأوزان مختلفة للتنويع في قيمة كل منهم بالمبلغ الأساسي وذلك حتى يسمح هذا للمالك في حالة الرغبة واحتياج جزء من المال الاتجاه نحو بيع وزن بنفس المبلغ أو قريب منه بدلا من بيع سبيكة كبيرة من الذهب وخسارة باقي المال.

الأوزان الصغيرة تقلل من الخسائر

وأوضحت أنه بهذه الحالة سيتم الاحتفاظ بالأموال المتبقية في الدهب بشكل طبيعي ولن يكون هناك حجم الخسارة كبيرة في حالة بيع السبيكة الكبيرة، خاصة وأن أسعار الذهب تتغير بشكل دائم فمن الممكن الاضطرار للبيع في وقت تكون فيه لأسعار منخفضة مما يتسبب في خسائر كبيرة للبائع.