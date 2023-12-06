«الأوقاف» تعلن نتيجة المجموعة السادسة من مسابقة مراكز الثقافة الإسلامية

أعلنت وزارة الأوقاف، نتيجة التصفيات الأولية للمسابقة الثقافية الكبرى، بين الدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2023/2024.

قالت عبر صفحتها الرسمية، إن النتيجة أسفرت عن صعود ممثلي مركز الثقافة الإسلامية «العريش - شمال سيناء»، ومركز الثقافة الإسلامية «سوهاج»، ومركز الثقافة الإسلامية «العجمي - الإسكندرية»، ومركز الثقافة الإسلامية «الإسماعيلية»، للتصفيات الثانية.

التصفية الثانية بين الفرق الأربعة الفائزة

وتمت التصفية الثانية بين الفرق الأربعة الفائزة، التي انتهت بفوز ممثلي مركز الثقافة الإسلامية «العريش - شمال سيناء»، وحصل على «367» درجة من «500» بنسبة «73.4 %»، وممثلو مركز الثقافة الإسلامية «العجمي - الإسكندرية» حيث حصل على «343» درجةمن «500» بنسبة «68.6 %» على حساب ممثلي مركز الثقافة الإسلامية «الإسماعيلية»، وممثلي مركز الثقافة الإسلامية «سوهاج».

صرف إثابة تميز

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بصرف إثابة تميز قدرها ألف جنيه لكل من حقق 80% فأكثر على المستوى الفردي من جميع الفرق المتسابقة في الاختبار التحريري، وهم بالترتيب:

1. إبراهيم عبد المنعم مصطفى شوشة، مركز الثقافة الإسلامية «العريش» 98%.

2. ضياء الطيب عبادي محمود، مركز الثقافة الإسلامية «سوهاج» 84%.

3. محمد عبدالعزيز عبد المحسن قنديل، مركز الثقافة الإسلامية «العريش» 82%.