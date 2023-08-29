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«الأوقاف»: بدء الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية 7 أكتوبر المقبل

كتب:

إسراء سليمان ورؤى ممدوح
09:22 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
وزارة الأوقاف- تعبيرية

وزارة الأوقاف- تعبيرية

أعلنت وزارة الأوقاف، موعد بدء الدراسة والمقررات والمناهج الدراسية للسنة التمهيدية والفرقة الأولى والثانية بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2023 - 2024.

بدء الدراسة 7 أكتوبر

وأعلنت وزارة الأوقاف، أنّ ذلك الأمر جاء بناء على طلب عمداء المراكز والأساتذة والدارسين، وتقرر أن يكون بدء الدراسة 7 أكتوبر المقبل، كما أعلنت الوزارة نشر  المقررات والمناهج الدراسية للسنة التمهيدية والفرقة الأولى والثانية بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي المقبل، وذلك على النحو التالي:

 

فتح باب التقديم لحملة المؤهلات المتوسطة

وكان القطاع الديني بوزارة الأوقاف قرر في وقت سابق، فتح باب التقديم لحملة المؤهلات المتوسطة من الجنسين «الرجال – السيدات» بمراكز الثقافة الإسلامية بالسنة التمهيدية للعام الدراسي 2023 - 2024، على أن يدرس المتقدم هذه السنة التمهيدية، لافتة إلى أنّه في حال اجتيازها بنجاح بما لا يقل عن 60% يتم إلحاقه بالفرقة الأولى بمراكز الثقافة الإسلامية، فإن لم يوفق في الحصول على هذه النسبة يكون حصّل شيئًا جيدًا من الثقافة الإسلامية يضيئ له طريق الفهم الصحيح.

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