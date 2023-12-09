رئيس غرفة الرعاية الصحية: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

دعا الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي الرعاية الصحية، باتحاد الصناعات المصرية، جموع الشعب المصري للمشاركة في انتخابات الرئاسة المقرر إجراءها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري، مؤكدا على ضرورة أن يعي الجميع أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستوري لا يصح أبدًا التنازل عنه.

وأوضح «عبدالمجيد»، في تصريحات صحفية اليوم، أنَّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني لما تمثله هذه الانتخابات من أهمية كبيرة لتحسين الحاضر وصنع المستقبل، كما أن المشاركة في العملية الانتخابية هي الطريق نحو التغيير والإصلاح وبناء مجتمع ديمقراطي تسوده الحريات والعدالة والمساواة، والاستمرار في نبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، ومواصلة الإصلاح الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية واستكمال بناء الجمهورية الجديدة، من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن المصري بما يضمن له حياة كريمة.

وأكّد رئيس غرفة الرعاية الصحية، أنَّ المشاركة الإيجابية للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، ومظاهر احتشادهم أمام السفارات والقنصليات بمختلف دول العالم، أعطت رسالة قوية للعالم بوعي المصريين بأهمية تلك الانتخابات من أجل صناعة مستقبل بلادهم.

وختم تصريحاته بتأكّيد أنَّ المشاركة في انتخابات الرئاسة هي السبيل الوحيد لتحسين الحاضر وصنع المستقبل، وأن المواطن المصري هو صاحب القرار في اختيار من يقود بلاده.