«هورثت فايجن» عمدة السياح الألمان.. قضى ألف ليلة وليلة بفنادق مرسى علم

اعتاد «هورثت فايجن»، سائح ألماني الذي يبلغ من العمر 83 عاما، والملقب بعمدة السياح، على زيارة مرسى علم، والمناظر الطبيعية فيها على مدار 11 سنة برفقة زوجته، حيث يزور مرسى علم 3 مرات في السنة ويدعو مواطنيه وسياح العالم لزيارة مرسى علم.

«هورثت فايجن» عمدة السياح في مرسى علم

وأضاف أبو الحجاج العماري الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن السائح «هورثت فايجن»، ألماني الجنسية من مدينة ميونخ الألمانية يتردد على شواطئ مرسى علم منذ 11 عاما لذلك أطلق عليه العاملون بالقطاع السياحي بمرسى علم لقب عمدة السياح، حيث يحرص على قضاء 3 أشهر سنويا فى مرسى علم برفقة أسرته ويحفظه العاملون بالفنادق عن ظهر قلب.

هورثت فايجن أكثر من ألف ليلية في مرسى علم

وأوضح أن عدد الليالي السياحية التى قضاها في مرسى علم داخل فندق واحد 1100 ليلة، وكانت أول زيارة له في مرسى علم عام 2012‪ جعلته ضيف دائم محبوب لدى العاملين بالفنادق السياحية في، مضيفا أنه مغرم بالعادات والتقاليد المصرية المختلفة ويشارك في الأعياد والمناسبات الاجتماعية.

السياحة الألمانية في مقدمة الوافدين إلى مرسى علم

وأشار رامي فايز نائب رئيس جمعية مستثمري مرسي علم في تصريحات لـ «الوطن»، إلى أن السياح الألمان يعشقون مرسي علم وهي وجهة مٌفضلة لديهم حيث استقبلت فنادق مرسى علم خلال شهر نوفمبر الماضي 72 ألف سائح، يأتي في مقدمتهم الألمان بنسبة 35% من إجمالي عدد السائحين الوافدين.